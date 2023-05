Due rapine con sparatorie a Capoterra e Barracca Manna 

Un b&b a Poggio dei Pini usato come deposito di soldi e droga. Fino alla rapina del febbraio 2021. Uno sconosciuto, con sciarpa, si è presentato dal titolare Francesco Benvenuti armato di pistola. Sapeva della droga nascosta in giardino. E alla reazione, è partito un colpo d’arma da fuoco che ha sfiorato la testa del giovane. Parte da qui l’indagine della Squadra Mobile: e dal Cagliaritano porta al Nuorese. Perché i rapinatori, secondo le accuse, arrivavano dal centro Sardegna.

Un colpo che ha creato non pochi problemi alle due organizzazioni perché a commetterla sarebbe stata commissionata da Giommaria Pirisi (accusato anche di rapina), corriere infedele, con la collaborazione di un amico (poi deceduto). I poliziotti, attraverso intercettazioni, filmati delle telecamere e confidenze, hanno ricostruito gli equilibri, scoprendo che Benvenuti faceva parte del gruppo guidato da Matteo Congiu, mentre Pirisi di quello del Nuorese. A Capoterra, dopo quanto accaduto, sono dovuti intervenire proprio i capi dell’organizzazione con base a Silanus.

Gli affari sono proseguiti. Accertate decine e decine di consegne soprattutto dopo l’arresto di Portas (destinatario di un carico da 20 chili nell’aprile 2021) inizialmente tra i principali fornitori del gruppo cagliaritano. Ma nel maggio del 2021 c’è un altro fatto grave. Nella casa di una rumena, alla presenza di Congiu e Simone Danilo Sitizia impegnati (secondo la ricostruzione degli inquirenti) nella cessione di una partita di droga, irrompono tre persone armate. C’è stato uno scontro a fuoco e Congiu è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola. Le indagini sul traffico di droga hanno permesso di arrivare a Christopher Cruz e Andrea Castagna, con la collaborazione di Carlo Porceddu. I poliziotti arrivati sul posto dopo il fatto avevano recuperato 30mila euro e un chilo di cocaina. Si era poi scoperto che Cruz e Castagna si erano nascosti nella casa per organizzare la rapina, riuscita in parte (hanno portato via un panetto di coca) per la reazione di Congiu e Sitzia, nonostante le ferite. In un’intercettazione successiva, Congiu racconta a un suo corriere: «Mi volevano rapinare due chili. Sono usciti dall’armadio con la pistola. Hanno incomiciato a sparare. Io sono riuscito a lanciare il pacco con i soldi all’autista». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA