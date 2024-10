Due randagi uccisi e abbandonati vicino alle spiagge 

A trovarli sono state alcune persone che si trovavano nella zona per una passeggiata. Quasi non credevano ai loro occhi quando si sono trovati di fronte due cani uccisi pare, con una crudeltà inaccettabile.

Due cani uccisi

La prima, una femmina che stava ancora allattando i suoi cuccioli, è stata uccisa forse con un fucile e lasciata morta in via Ponente di fronte alla stradina che porta alla spiaggia a Margine Rosso. L’altro, un cane da pastore di taglia grande, era invece poco distante riverso in spiaggia tra il Lido Mediterraneo e lo stabilimento Tirso: sul copro segni inequivocabili di escoriazioni che fanno supporre che il cane sia stato legato a un’auto e trascinato via. È probabile che non sia stato poi gettato al Poetto ma che qui sia arrivato portato dalle forti mareggiate di questi giorni. L’ipotesi più attendibile infatti è che sia stato gettato nel rio Su Pau e poi trascinato dalle correnti sulla spiaggia. Dopo l’intervento della Polizia locale adesso la De Vizia procederà alla rimozione delle carcasse. Intanto le foto del cane femmina, sparato a pallettoni, sono rimbalzate sui social, per verificare se qualcuno la stava cercando. Certo è che nessuno dei due cani morti, come risultato dalle verifiche, aveva il microchip per poter risalire al proprietario.

L’appello da Shardana

È l’ennesimo caso di maltrattamento ai danni degli animali dopo lo sgombero la settimana scorsa dei 222 cani dal canile lager di Santu Lianu, dove due donne, mamma e figlia, tenevano gli animali in condizioni critiche e per questo erano già state denunciate la scorsa estate.

Tutti i cani, adulti e cuccioli, sono stati portati nella struttura sanitaria Cave Canem del canile Shardana dove piano piano stanno cercando di riprendersi. E lo stesso canile ha lanciato un appello. «Abbiamo urgente bisogno di coperte, asciugamani, lenzuola e pedane e ceste in plastica per i cani e gatti ospiti del Canile Shardana e Cave Canem srl. Non possiamo prendere indumenti anche se caldi e cuscini. Potete portarceli direttamente anche fuori orario e lasciarli difronte al cancello. Volevamo ringraziare tutte le persone che si stanno mobilitando per la raccolta». Già nei giorni scorsi infatti alcune volontarie si erano impegnate per raccogliere coperte per aiutare i cani salvati dal canile lager. Per tutti sono in corso i controlli veterinari.

E non è finita: altri due cani, si aggirano nella casa degli orrori di Santu Lianu. Uno era scappato nei momenti concitati dello sgombero, l’altro evidentemente era nascosto in qualche fessura dove probabilmente si rifugiava per non essere sbranato dagli altri cani presenti. Nei prossimi giorni il personale del canile Shardana andrà a recuperarli. Si attende l’ok dei carabinieri dal momento che la casa è sottoposta a sequestro penale e circondata dai sigilli.

