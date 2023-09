Due ragazzi su un barcone: l’orrore è la favola di Garrone 

L'emigrazione vista dal di dentro, come il sogno di due giovanissimi, che hanno solo tanta voglia di scappare dalla loro terra, il Senegal, per arrivare in Italia.

“Io Capitano”, il nuovo film di Matteo Garrone, ieri in concorso al Festival di Venezia e oggi in sala con 01, oltre a mettere una bella ipoteca sul palmares di quest'anno, ha dalla sua un tema attualissimo, girato con coraggio nelle lingue originali e con due protagonisti davvero puri di cuore che ti porteresti subito a casa. Ovvero Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), due minorenni che lasciano Dakar e le rispettive famiglie per raggiungere il Vecchio Continente pur avendo una vita del tutto dignitosa.

Non scappano insomma dalla guerra civile che anima il proprio Paese e che Garrone non mostra mai, sono solo due ragazzi come tanti, che hanno tanta voglia di vedere il mondo, di diventare famosi come rapper: «I bianchi ci verranno a chiedere gli autografi», dice a certo punto Seydou a Moussa. Questo il loro sogno. Ma una volta partiti verso la Libia è lì che arriva la vera guerra per loro. Intanto c'è un deserto dove sono solo due corpi che hanno pagato un biglietto su un furgone che non guarda per il sottile se qualcuno cade. Poi c'è l'orrore dei centri di detenzione in Libia, con relative torture, dopo essere stati accolti al grido: «Siete in Libia o avete i soldi o si va in prigione».

E tutto questo fino all'approdo al mare di Seydou, a cui viene chiesto dagli scafisti libici di fare il capitano di una delle tante carrette del mare verso l'Europa. Lui dice che non sa neppure nuotare, ma poi lo si vede sul ponte di un barcone strapieno di migranti rivendicare con orgoglio il fatto di essere proprio lui il capitano di quella nave di disperati. Fin qui il film di Garrone di grande bellezza formale e pieno più di realismo che di quella magia che piace tanto al regista, ma se si guarda bene non è affatto così.Garrone qui al Lido rivendica la sua legittima libertà d'artista di sorprendere e di raccontare una storia. I due ragazzi sono un dei Pinocchi in cerca del loro Paese dei Balocchi.

