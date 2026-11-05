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Dolianova.
06 novembre 2026 alle 00:24

Due ragazzi denunciati per spaccio vicino al campo sportivo 

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Troppo evidente lo scopo della loro presenza attorno al campo sportivo di Dolianova, dove si va per correre e c’è la palestra a cielo aperto: non certo indossare la tuta ed entrare sul terreno di gioco, ma neanche chiacchierare con amici o conoscenti.

I due ragazzi che ieri sera passavano il proprio tempo a ridosso dell’impianto Sant’Elena, alla periferia del paese, erano lì per motivi diversi: spacciare. Questo il sospetto dei carabinieri del Norm della Compagnia che, avendo osservato l’atteggiamento della coppia per un tempo sufficiente, si sono resi conto che i giovani stavano probabilmente aspettando qualcuno in particolare al quale consegnare qualcosa.

Da qui la decisione di avvicinarsi, qualificarsi e perquisirli. Così i militari hanno trovato addosso ai ragazzi (entrambi 25 anni e tutt’e due di Dolianova) una decina di dosi e 400 euro di banconote di piccolo taglio, mentre nelle loro abitazioni sono stati sequestrati circa 30 grammi di hascisc. È partita la denuncia in stato di libertà.

Mentre ora le indagini proseguiranno per scoprire gli eventuali clienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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