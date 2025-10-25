Due ragazze ferite dopo la caduta dal monopattino 

Viaggiavano in due su un monopattino elettrico, quando la ragazza che si trovava alla guida ha perso il controllo e sono entrambe cadute rovinosamente sull’asfalto.

Nell’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 18, in via Poerio a Pirri, sono rimaste ferite due giovani: in un primo momento sono state soccorse in codice rosso dal 118, perché entrambe hanno colpito violentemente il viso per terra, poi le condizioni sono apparse migliori del previsto e i sanitari hanno declassato in codice giallo. In ogni caso le due giovani, entrambe minorenni, hanno riportato dei traumi alla testa e al volto. Stando alle prime informazioni solo una delle due ragazza indossava il casco. Dopo l’incidente il traffico in via Poerio è rimasto bloccato per consentire all’ambulanza di prestare i soccorsi. Non è chiaro se le giovani siano cadute per una manovra sbagliata o una lesione dell’asfalto.

