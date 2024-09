Due ragazze ecologiste fanno sparire i rifiuti  

Mamoiada in questi giorni è vestito a festa per l’omaggio a san Cosimo, festa sentitissima in paese. In questo contesto di gioia collettiva c’è chi, come due giovanissime, danno un sorprendente esempio impegnando per il rispetto dell’ambiente e la pulizia del paese.

Durante una gita in mountain bike, due ragazzine hanno ripulito la zona vicina al bivio per Sarule. A raccontarlo sui social, il Beb “Le Rose di Santina”, elogiando l’iniziativa delle ragazze.

«Rientravo al paese dal santuario di San Cosimo - dice la titolare Mariella Sabiu - quando insieme a degli amici ho visto le ragazze raccogliere i rifiuti armate di buste e guanti. Ci hanno spiegato che la loro era un'iniziativa spontanea. Siamo rimasti visibilmente stupiti di ciò e speriamo possa essere uno stimolo per gli adulti a fare altrettanto».

Diversi i commenti di plauso tra la popolazione, fra cui quello del sindaco di Mamoiada Luciano Barone: «Bravissime, siete l’esempio di cui abbiamo bisogno», ha scritto il primo cittadino condividendo lo scatto nei canali ufficiali del Comune.

