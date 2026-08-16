VaiOnline
Santa Teresa.
17 agosto 2026 alle 00:56

Due ragazze accusate di un furto e malmenate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Aperta una inchiesta sui fatti avvenuti nella tarda serata del 14 agosto in via XX Settembre a Santa Teresa Gallura. Due giovani donne, poco prima della mezzanotte, sono state circondate da diverse persone e malmenate sotto gli occhi di centinaia di turisti che si stavano spostando da piazza Vittorio Emanuele al belvedere della torre. In particolare una donna, a quanto pare una commerciante esasperata da decine di furti nel suo negozio di abbigliamento, ha raggiunto le due ragazze e dopo averle insultate le ha schiaffeggiate, accusandole dei furti. Altri passanti si sono avvicinati e in pratica hanno circondato le due presunte ladre che hanno visto chiusa ogni via di fuga. Sono arrivati altri schiaffi e calci e le due ragazze sarebbero state costrette a mostrare gli oggetti che avevano nella borsa, diverse magliette e costumi da bagno privi della placca antitaccheggio che era stata asportata. Le due giovani sono state bloccate dai passanti sino all’arrivo dei carabinieri della stazione di Santa Teresa. La posizione delle due ragazze è al vaglio del personale dell’Arma per le ipotesi di furto e ricettazione. Ma i carabinieri stanno valutando anche tutte le altre circostanze dell’accaduto. I I militari avrebbero anche acquisito le immagini delle telecamere di diversi negozi di via XX Settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il dramma

Oltre 170 arrivi in sole 48 ore «Ma l’hotspot identifica tutti»

La questora di Cagliari: nessuno sfugge all’identificazione 
Luigi Almiento
La legge è ferma in Consiglio regionale dal 2024: «Non ci sono più scuse»

«L’hanno detto i giudici, ci salva solo la Pratobello»

Appello dei Comitati a Todde dopo la sentenza della Consulta 
Alessandra Carta
Il bilancio

Ferragosto, la Sardegna oltre ogni record

Grandi numeri e caos nel weekend nelle principali località balneari e nelle città 
Cristina Cossu
L’evento

Palio di Siena rinviato per un acquazzone Tittia spera col Nicchio

Il fantino di Nurri su “Andaebola” Tra i favoriti Dino Pes e Carlo Sanna 
(g. d.)
Il crimine

Colpo al museo, rubate opere milionarie

Portati via sei quadri di Antonello da Messina: due abbandonati nella fuga 