Due ragazze accusate di un furto e malmenate 

Aperta una inchiesta sui fatti avvenuti nella tarda serata del 14 agosto in via XX Settembre a Santa Teresa Gallura. Due giovani donne, poco prima della mezzanotte, sono state circondate da diverse persone e malmenate sotto gli occhi di centinaia di turisti che si stavano spostando da piazza Vittorio Emanuele al belvedere della torre. In particolare una donna, a quanto pare una commerciante esasperata da decine di furti nel suo negozio di abbigliamento, ha raggiunto le due ragazze e dopo averle insultate le ha schiaffeggiate, accusandole dei furti. Altri passanti si sono avvicinati e in pratica hanno circondato le due presunte ladre che hanno visto chiusa ogni via di fuga. Sono arrivati altri schiaffi e calci e le due ragazze sarebbero state costrette a mostrare gli oggetti che avevano nella borsa, diverse magliette e costumi da bagno privi della placca antitaccheggio che era stata asportata. Le due giovani sono state bloccate dai passanti sino all’arrivo dei carabinieri della stazione di Santa Teresa. La posizione delle due ragazze è al vaglio del personale dell’Arma per le ipotesi di furto e ricettazione. Ma i carabinieri stanno valutando anche tutte le altre circostanze dell’accaduto. I I militari avrebbero anche acquisito le immagini delle telecamere di diversi negozi di via XX Settembre.

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