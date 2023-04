Due quaterne per diventare re dei bomber 

Otto reti nelle ultime due partite: con un clamoroso colpo di coda l’attaccante Andrea Sanna della Tharros ha raggiunto quota 25 gol e si è aggiudicato il titolo di capocannoniere dell’Eccellenza superando quattro concorrenti in un colpo solo. Oristanese, classe 1983, la punta ha giocato nei professionisti con Savona (2014/2015) e Arzachena (dal 2017 al 2019) e ha al suo attivo tante stagioni in Serie D e in Eccellenza con Selargius, la stessa Arzachena, Porto Torres, Fertilia e Ghilarza. È stato voluto fortemente dal patron dei biancorossi Tonio Mura: «Un grande talento, una garanzia assoluta. La stagione? Siamo abbastanza soddisfatti, avremmo anche potuto fare qualcosa in più».

Sono rimasti fermi a quota 23 centri Ryduan Palermo della Villacidrese, Mattia Caddeo del Ghilarza e Giuseppe Meloni del Budoni. Domenica scorsa Caddeo non ha giocato perché la sua squadra osservava il turno di riposo. Subito dietro con 22 marcature c’è Jeffery Imoh del Bosa.

Nei tre gironi

In Promozione ci sono ancora 90’ da giocare. Nel girone A l’attaccante Mboup del Castiadas con 19 reti (quota raggiunta grazie alla doppietta firmata contro l’Atletico Cagliari) insidia il primo posto occupato da Andrea Iesu del Villasimius con 21.

Nel girone B continua a segnare il fantasista Antonio Pili dell’Idolo, salito a 20 gol. Alle sue spalle, fermi a 14 marcature, ci sono Giuseppe Cocco dell’Atletico Bono e Yahya Jatta della Bittese.