Due quartieri rimangono senz’acqua 

Sant’Avendrace, Is Mirrionis e alcune zone di San Michele senz’acqua, o comunque con disservizi nell’erogazione idrica, per la giornata di oggi. Le squadre di Abbanoa saranno al lavoro dalle 8 per un intervento urgente in via dell’Agricoltura: dopo la realizzazione delle prime opere nei giorni scorsi, oggi verrà piazzato nella condotta idrica un pezzo speciale in acciaio. Questo porterà alla chiusura di parte della rete con le inevitabili conseguenze: cali di pressione e interruzione nell’erogazione dell’acqua in viale Monastir, viale Elmas (in uscita dalla città) e in alcune parti di Sant’Avendrace e Is Mirrionis.

La perdita

Tecnici e operai di Abbanoa cercheranno di svolgere il lavoro, per eliminare definitivamente una perdita idrica, il più rapidamente possibile per poter ripristinare il servizio il prima possibile. «Si tratta di una condotta principale al servizio della città che distribuisce l’acqua prodotta dal potabilizzatore di San Michele a quartieri della parte occidentale del centro abitato», spiegano dagli uffici di Abbanoa. «Nei giorni scorsi sono state realizzate le opere complementare all’intervento per l’installazione di un pezzo speciale in acciaio». La parte interessata al cantiere è quella di via dell’Agricoltura.

Le chiusure

Le operazioni scatteranno alle 8 e secondo le previsioni andranno avanti fino alle 18. «Sarà necessario sospendere l’operatività della condotta e di conseguenza si avranno cali di pressione e interruzioni dell’erogazione nelle zone di viale Monastir, viale Elmas in uscita dal centro abitato, Sant’Avendrace e Is Mirrionis». Dal quartier generale di Abbanoa fanno sapere che «tutte le squadre saranno mobilitate per effettuare manovre in rete per limitare le interruzioni e ripristinare l’erogazione idrica nel minor tempo possibile qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo». Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

I disagi

Proprio domenica ci sono stati dei disagi per una perdita idrica in via del Fangario (un problema, evidenziano dagli uffici di Abbanoa, non collegato a quello previsto per oggi in via dell’Agricoltura): la Polizia Locale ha gestito il traffico per la chiusura di una parte della strada, consentendo alle squadre del pronto intervento di Abbanoa di effettuare la riparazione della tubazione danneggiata andata avanti per diverse ore.

RIPRODUZIONE RISERVATA