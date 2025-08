Due quartieri in rivolta: «No all’emporio solidale al posto del mercato» 

I residenti di San Bartolomeo e di Sant’Elia non mandano proprio giù l’idea di un Centro Caritas, un emporio solidale per i più bisognosi, che il Comune vorrebbe aprire nei locali del mercato civico in via di dismissione.

Per far sentire le loro ragioni contrarie al progetto, il comitato spontaneo di San Bartolomeo tre giorni fa avviato una raccolta firme tra gli abitanti dei due quartieri. Precisano subito che non hanno nulla contro chi per necessità si serve di un emporio solidale. La loro motivazione è un’altra: «L'inserimento di un centro Caritas può aggravare il degrado urbano», sostengono Claudia Fanni e Federica Secchi, rappresentanti al comitato, «anche se la Caritas operasse al meglio, la presenza di persone che transitano e permangono lì, senza un reale progetto di inclusione e sviluppo che coinvolga economicamente anche la gente del posto, può peggiorare ulteriormente la situazione dei due quartieri. È risaputo che in contesti popolari e fragili, come Sant’Elia e San Bartolomeo, è più probabile che si creino conflitti sociali se non si interviene con progetti strutturati».

«Non siamo contro i poveri»

Respingono al mittente l’accusa di essere contro i poveri: «Nei nostri quartieri abitano tanti di loro, quindi non siamo assolutamente contro chi ha bisogno. Dall'attuale Giunta comunale ci aspettavamo un vero progetto di rigenerazione urbanistica e l’inserimento di categorie sociali fragili non corrisponde a ciò. Chiediamo che si valorizzino realmente i nostri quartieri dal punto di vista socio-economico, senza interventi assistenzialistici che non hanno mai portato a nulla di buono».

Le proposte alternative

Un’alternativa sul nuovo utilizzo del mercato civico, secondo Fanni e Secchi sarebbe la creazione di un centro enogastronomico e l'organizzazione di eventi che attirino persone come già accade con la sagra del pesce, «attrarrebbero investitori e coinvolgerebbero la comunità. Un polo enogastronomico valorizzerebbe il territorio coinvolgendo produttori locali, come accade nei mercati centrali di altre città italiane». La richiesta è dunque la sospensione del progetto attuale e l'apertura di un tavolo con il comitato, gli abitanti e gli operatori locali. Sinora la petizione ha raccolto circa 300 firme. Si può firmare fino all’11 agosto, sia di persona (appuntamento tramite what’s app al numero 3793048386), sia online inquadrando il codice qr presente nelle locandine affisse in varie parti di San Bartolomeo e Sant’Elia.

