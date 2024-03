Due punti in 8 gare, per l’Olbia salvarsi sarà un’impresa 

Olbia. I 10 punti necessari per fare i playout indicati da Marco Gaburro alla vigilia della trasferta di Lucca, dove l’Olbia ha rimediato la 19esima sconfitta in campionato, potrebbero non bastare.

Al di là del gap dal quintultimo posto, che dopo la 12ª giornata di ritorno di Serie C è aumentato a 11 punti (per fare gli spareggi la differenza non deve superare gli 8), preoccupa che mentre i bianchi, penultimi, non sono stati capaci di fare più di 2 punti nelle ultime 8 partite, in zona retrocessione gli altri vanno avanti. Perfino la cenerentola Fermana, tanto da essersi portata a -1 dall’Olbia. Così quello di domenica con la Recanatese, pericolante ma con molti più punti in classifica dei bianchi, non può neppure essere considerato uno scontro diretto. Questo è il triste quadro dei galluresi, che due giorni fa contro la Lucchese, nella sfida persa 1-0, hanno confermato tutte le loro difficoltà. In primis in termini realizzativi, altro argomento che preoccupa nella peggiore stagione dal ritorno tra i professionisti, datato 2016. Con 17 reti in 31 partite i galluresi vantano il brutto primato dell’attacco meno prolifico del torneo: difficile che il trend venga invertito in maniera tale da segnare la svolta.

«Per me è stata una gara simile a tante altre. Ci siamo calati nella partita che dovevamo fare, poi è arrivato il loro gol: alla fine, l’incontro si riassume in questa rete», ha spiegato sconsolato Gaburro nel post gara. «Speravamo di arrivare alla partita contro la Recanatese con qualche punto in più, ma sono fiducioso. Speriamo di sbloccare noi la partita: inseguire un avversario non è l’ideale», ha poi rilanciato.

Ieri l’Olbia è tornata ad allenarsi. Oggi invece riposerà: alla Recanatese, a segno all’andata 4-1, si penserà da domani. Con Gaburro al comando: non è aria di esonero, tantomeno a favore di Leandro Greco, cacciato il 22 gennaio per l’ex Rimini. Però, i tifosi ricorderanno il cambio in panchina avvenuto a 4 giornate dalla fine nella stagione 2016/17, quando Bernardo Mereu, subentrato a Simone Tiribocchi già sostituto di Michele Mignani, salvò l’Olbia con un pareggio e 3 vittorie. Ma all’epoca i bianchi avevano 32 punti in classifica. E 10 bastarono per salvarsi direttamente.

