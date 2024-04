Due punti e 6° posto: la Techfind respira 

San Salvatore S. 68

Stella Azzurra 54

Techfind Selargius : Reani 10, El Habbab 7, Mura ne, Pandori 11, Berrad 9, Igenito 10, Granzotto 2, Valenti ne, Ceccarelli 19, Lapa, Porcu ne, Corongiu ne. All. Amadasi

Stella Azzurra Roma : Brzonova 10, Comandini, Frigo 10, Ndiaye, Vicentini, Zangara 4, Pelka 3, Schena 6, Garofalo 8, Sasso 13. Allenatore Chimenti

Parziali : 21-21; 36-31; 55-48



La Techfind rialza la testa. Nel penultimo turno della Serie A2 Femminile, le giallonere superano il fanalino di coda Stella Azzurra Roma (68-54) e blindano il sesto posto nella griglia dei playoff. Dopo un primo tempo equilibrato, le selargine hanno preso il sopravvento nell’ultimo periodo con un break di 13-6 che ha piegato le resistenze delle capitoline.

Nel primo successo della gestione Amadasi, a brillare è stata soprattutto la capitana Ceccarelli, a segno con 19 personali. Non ha trovato feeling col canestro (0/7 dal campo), ma ha comunque fornito un contributo prezioso Granzotto, al rientro dopo un’assenza di oltre due mesi per infortunio. Assente, infine, la pivot Pavrette: la sua avventura in terra sarda è ormai ai titoli di coda. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la rescissione contrattuale. ( ro.r. )

