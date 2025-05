Due progetti per il futuro dello sport 

Il Comune di Iglesias punta sullo sport come leva di sviluppo urbano e sociale, con due importanti iniziative: la riqualificazione dell’impianto sportivo Casmez e la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2025” per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport. «Un’opportunità per la città di avere uno spazio dedicato alle discipline che si stanno distinguendo nel panorama dello sport sardo – dichiara l’assessore allo Sport, Vito Spiga – mentre si continua a lavorare anche per quelle realtà sportive che rappresentano, di fatto, la tradizione dello sport cittadino».

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per l’ammodernamento del Casmez, grazie a un finanziamento regionale di 280.000 euro. I lavori prevedono il rifacimento della pista per l’atletica leggera, ciclismo e pattinaggio, trasformandola in un anello multifunzionale adatto anche al mezzofondo. Il progetto, già validato dal Coni e dal responsabile unico del procedimento, è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Parallelamente, l’amministrazione ha aderito al bando nazionale “Sport e Periferie 2025”, che potrebbe garantire fino a 3 milioni di euro per la realizzazione di un palazzetto multifunzionale destinato a basket, pallavolo, calcetto e discipline paralimpiche. La struttura sarà alimentata quasi interamente da fonti rinnovabili, con tecnologie all’avanguardia. «Il progetto c’è, stiamo valutando se farlo sorgere in località Su Pardu, in prossimità delle scuole – spiega l’assessore -. Qualora vincessimo il bando, vorremmo dare una casa alle discipline indoor includendo anche una disciplina paralimpica».

RIPRODUZIONE RISERVATA