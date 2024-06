Due progetti culturali per Montevecchio 

Con un contributo di circa 10mila euro proveniente dal Parco Geominerario e una compartecipazione del Comune, a Montevecchio si realizzeranno due importanti progetti culturali che sono tra gli obbiettivi dell’assessorato alla Cultura.

Poco più di tremila euro saranno usati per sistemare il “Sentiero delle Cernitrici” con il fine di onorare la memoria delle 11 cernitrici morte il 4 maggio 1871 nel cantiere Azuni. Il progetto, nato grazie all'impegno di Iride Peis Concas e dell’Associazione XConoscereXFare prevede la creazione di un percorso “ad anello” che, partendo dalla piazzetta omonima al centro del Borgo di Gennas, arriverà al Cantiere Azuni. «Sarà un percorso che parla di donne, lavoratrici di miniera e del riscatto che la Memoria può offrire», ha spiegato Francesca Tuveri, assessora alla Cultura.

Il secondo progetto, per quasi 6mila euro, riguarda l’illuminazione del Cantiere di Levante, a partire da Pozzo Sartori: «Se il fondamentale contributo del Parco servirà per l’affidamento della progettazione, il Comune, invece, ha già stanziato in bilancio 20mila euro per il completamento e realizzazione dell’opera», conclude l’assessora. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA