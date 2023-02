Due Pro Loco, tripla festa di Carnevale 

La nuova Pro Loco Tortolì Arbatax guidata da Francesca Melis nata nel 2016 nonostante non sia stata inserita nell'albo regionale delle pro loco mantiene il nome e continua ad organizzare gli eventi perché come spiega la stessa Melis. «Siamo regolarmente iscritti all'Agenzia delle entrate, abbiamo un direttivo, una sede legale e soprattutto non siamo obbligati ad iscriverci». Senza l’iscrizione però non si può accedere ai contributi dedicati alle Pro Loco. «Non siamo gli unici a non essere iscritti ad operare sul territorio, si può comunque usufruire di altri contributi ordinari dela Regione, comunali, provinciali e bandi vari».

Non c'è una guida politica ma ci sono due Pro Loco all'opera. C'è ancora molta confusione e a molti non è chiara la questione. Una è iscritta all'albo regionale, l'altra no.

Carnevale che passione. Tre le date da ricordare. L'associazione turistica Nuova Pro Loco Tortolì Arbatax ne propone due. Domenica 19 febbraio, dalle 10.30, nel corso Umberto si tiene la Cicliglia, la competizione per grandi e piccini che vede i protagonisti impegnati in una corsa alla stella in sella a una bici. Nel pomeriggio l'evento “Maschere in passerella”. Domenica 26 febbraio, dalle 15, con partenza dal palazzo Usala la sfilata dei carri allegorici nel viale Monsignor Virgilio.

La chiusura del carnevale ogliastrino è targata Pro Loco Rocce Rosse, guidata da Fabrizio Palmas, il 5 marzo con la sfilata dei carri allegorici provenienti dai vari paesi ogliastrini. Quello tortoliese è sul tema dei pirati. Si parte alle 15 da Fra Locci, poi Corso Umberto e viale Monsignor Viriglio. Si chiuderà con la premiazione del carro più bello e caratteristico.

Due Pro Loco

Volontariato

Federica Melis vuole chiarire: «Le Pro Loco operano per il territorio, come associazione turistica senza fine di lucro noi facciamo del volontariato, nessuno ci può proibire di farlo. Credo invece che questo vada sostenuto e supportato perché fatto da persone che impegnano il proprio tempo in favore della comunità, sottraendolo a famiglia e lavoro».

