Due prelievi di organi in ospedale 

L’ospedale Nostra Signora di Bonaria si conferma all’avanguardia nell’ambito delle cure sanitarie. E nelle sale operatorie ha avuto luogo il prelievo di organi fegato e reni su un paziente di 74 anni. Il coordinatore locale per il prelievo e trapianto di organi, la dottoressa Manuela Manno, ha attivato la commissione per l’accertamento di morte cerebrale e ha lavorato in stretto e continuo dialogo con il Centro regionale trapianti, che ha attivato l’arrivo di una équipe di chirurghi da Modena per il prelievo del fegato che è stato trapiantato e l’équipe del reparto di urologia del Brotzu per il prelievo dei reni che sono trapiantati a Genova. «Tale risultato è stato raggiunto per merito del lavoro dell’équipe di anestesia e rianimazione», spiega la responsabile del reparto Giovanna Cabizzosu. Il direttore della Asl 6 del Medio Campidano, Giorgio Carboni, ha ringrazia i parenti del donatore. (g.pit.)

