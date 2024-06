Due pozzi in palio alla lotteria 

Con un biglietto da 2,50 euro della lotteria si può vincere un pozzo artesiano. L’emergenza siccità diventa (anche) goliardia. Talmente è tanta la sete che a Tertenia due imprese del posto, specializzate nelle trivellazioni, hanno offerto al comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di santa Sofia un servizio per la realizzazione di un pozzo. Che di questi tempi, con la siccità che avanza, è un premio prezioso. Il valore? Intorno ai 1.500 euro, con qualche sfumatura nei dettagli del pacchetto. Chi offre il premio sono le ditte Mario e Daniele Mereu e Davide Mereu.

L’iniziativa

Pozzi in palio alla lotteria di santa Sofia, la festa più sentita in paese. La ricorrenza verrà celebrata tra fine agosto e inizio settembre, ma i biglietti sono in vendita da qualche giorno, con tanto di elenco dei premi in palio e i pozzi artesiani sono l’ottavo e il nono. Nel primo caso l’offerta dell’impresa Mario e Daniele Mereu prevede 10 metri di trivellazione più la progettazione del pozzo (esclusi oneri e diritti) realizzata dalla ditta Coagea del geologo Luigi Murgia. Un valore complessivo di 1.500 euro. Il nono premio lo offre l’impresa Davide Mereu, che al possessore del biglietto vincente realizzerà un pozzo profondo 20 metri, opera che sul mercato costa 1.400 euro.

L’emergenza

Intanto, oggi alle 7 uomini e mezzi della ditta Mario e Daniele Mereu saranno campagne di S’Enna ‘e Martini per realizzare un pozzo. Un’operazione a costo zero per aiutare la collettività in una fase storica delicata. Da qualche giorno il sindaco, Giulio Murgia, ha disposto nuove limitazioni all’erogazione dell’acqua. Una terza azienda del paese, la Mereu Sardegna trivellazioni di Gino Mereu, si è proposta per intercettare nuove falde nella zona costiera e realizzare pozzi. «Tutte e tre le imprese specializzate si sono offerte in questo momento di grossa difficoltà idrica. Le ringraziamo, è un gesto che apprezziamo e che contribuisce ad accrescere il senso di comunità», commenta il sindaco. Nella Marina di Sarrala l’area individuata per ricavare un pozzo è vicino all’attuale riserva comunale, poco prima di Foxi Manna, a due passi dal Rio Sa Brecca. «Per venti giorni possiamo resistere, poi si rischia di andare in grossissima difficoltà. Il piano B sono i dissalatori o le autobotti», conclude Murgia.

RIPRODUZIONE RISERVATA