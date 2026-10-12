Due postazioni per i fiorai nei pressi del cimitero 

La Giunta comunale di Iglesias ha approvato le linee di indirizzo per assegnare, attraverso una gara pubblica, due posteggi destinati alla vendita di fiori recisi e piante ornamentali in via Cappuccini nei pressi del cimitero.

La delibera stabilisce una durata di dodici anni per le concessioni e affida al dirigente del settore Patrimonio e Provveditorato gli adempimenti necessari per avviare la procedura.

Con questo atto si vuole dare concretizzazione al regolamento comunale sul commercio su area pubblica, che individua come area per il commercio dei fiori quella di via Cappuccini e disciplina le modalità di assegnazione degli spazi. Saranno gli atti successivi e il bando a definire requisiti, scadenze e criteri per partecipare alla selezione.

La decisione riporta al centro dell’attenzione una vicenda che per anni ha contrapposto l'amministrazione comunale ai fiorai del cimitero monumentale con enormi polemiche. Al centro dello scontro, lo spostamento dei venditori lontano dall'ingresso del camposanto, lontani dalla sede storica e con servizi inesistenti sia per i venditori sia per i cittadini: scelta contestata dagli operatori. Una battaglia amministrativa e legale che si è conclusa con la vittoria dei fiorai, dopo un lungo contenzioso con il Comune. Ora la nuova procedura apre un altro capitolo nella gestione del commercio floreale di fronte al cimitero.

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