Due ponti in centro da demolire 

Dal campionario delle opere da eliminare per predisporre il territorio alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico saranno spuntati anche i due ponti stradali su via Gabriele D'Annunzio. L’amministrazione comunale ha affidato l'incarico di progettazione esecutiva per la demolizione e la ricostruzione del ponte-tappo sul Rio San Nicola, con la possibilità di estendere l'impegno, anche, per quello che sovrasta il vicino canale Zozò. Aggiudicata da un raggruppamento temporaneo di professionisti per un importo di circa 85mila euro, la redazione del progetto segna il primo passo per l'abbattimento di altre due delle 18 opere incongrue che, dopo le alluvioni del 2013 e del 2015, sono finite nella lista nera (e recentemente sotto inchiesta della Procura) per avere impedito il regolare deflusso di piena delle acque e che, per l’urgenza degli interventi, sono state stralciate dal progetto definitivo del Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico, attualmente in fase di indagini geologiche. L’abbattimento è propedeutico alla stesura del piano (rinominato) Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi, alternativo al cassato Piano Mancini, già approvato da Opere Infrastrutture della Sardegna.

Il caso Ferrovie

Per il momento, però, ad ostacolare la totale messa in sicurezza della zona, su via D'Annunzio, arteria centrale della città, oltre ai due ponti stradali oggetto della progettazione, insistono due ponti ferroviari, di competenza di Rfi, di cui un'ordinanza del Tar risalente al 2016 ne ha intimato la demolizione, insieme ad altri sette attraversamenti, a oggi, rimasta lettera morta. Dopo un accordo con il Comune, nel 2018, finora disatteso, Rfi, di recente, sembrerebbe aver comunicato all'amministrazione l'avvio di uno studio per quantificare i costi per l'abbattimento dei suoi ponti pericolosi.

La tabella di marcia

Dopo la demolizione di una rampa accanto allo stadio Nespoli, sul rio Siligheddu, primo intervento in assoluto, dall'elenco delle opere incongrue sono già state depennate il ponte di via Petta e quello su via Vittorio Veneto. Sono in corso (ma fermi) i lavori per demolire il ponte di via Galvani e il nuovo in via Figoni, sul Rio San Nicola, mentre è aperto il cantiere per il ponte sul Rio Ua Niedda, affluente del Rio Siligheddu. Restano da eliminare, il ponte di via Tre Venezie sul Rio Siligheddu e quello di via Tienanmen sul Rio Gadduresu.