Due poltrone per le mamme dei piccoli pazienti del Cto 

Due poltrone letto per le mamme dei piccoli pazienti ricoverati e un cardiomonitor con supporto mobile per la rilevazione arteriosa e della saturazioni di neonati e bambini sono stati donati al Cto d’Iglesias. Grazie al progetto “Ci pensa Giulia”, l’associazione di volontariato “Il sogno di Giulia Zedda” in collaborazione con l’associazione “Fantasia e cuore”, dalla mattina di ieri il reparto di Pediatra potrà beneficiare dei nuovi dispositivi.

L’associazione “Il sogno di Giulia Zedda” è impegnata nella raccolta di fondi utili ad una serie di iniziative benefiche, con progetti che prevedono anche delle donazioni agli ospedali del territorio regionale: «In Asl Sulcis Iglesiente è la nostra prima donazione - rivela Eleonora Galia, presidente dell’associazione e madre di Giulia Zedda, la bimba scomparsa nel 2018 a causa di una grave malattia - Siamo pronti a donare altre apparecchiature utili». Alla cerimonia presenti anche la direttrice generale della Asl Sulcis Iglesiente Giuliana Campus e il sindaco di Iglesias Mauro Usai: «Questi doni sono l’espressione di quello che era il sogno di Giulia. - dichiara Campus - Una donazione che contribuirà a rendere migliore e ancora più umana la nostra assistenza sanitaria».

«Il reparto di Pediatria rappresenta un fiore all’occhiello del presidio. - commenta Usai - Siamo felici di poter condividere questo momento. Le donazioni contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità del servizio». (ad. s.)

