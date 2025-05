Due poltrone donate al reparto per i pazienti oncologici 

Lo sport diventa solidale. Pochi giorni fa due nuove poltrone per la chemioterapia sono state donate al reparto di oncologia-ematologia dell'ospedale San Martino dal motoclub “Motor school” di Riola Sardo, che da anni organizza gli internazionali e mondiali di motocross. La raccolta fondi effettuata per l'acquisto delle due sedute è stata possibile grazie al sostegno dell'associazione polisportiva locale e del gruppo “Amici di Chicco”. «Questa iniziativa è nata a seguito della morte del nostro segretario e amico Chicco Angius, scomparso a causa di un male incurabile – ha spiegato il presidente della Motor school Fulvio Maiorca – In sua memoria abbiamo promosso una raccolta fondi per l'acquisto delle poltrone per la chemioterapia, nella speranza che altri pazienti ne possano beneficiare».

«Voglio esprimere un ringraziamento al motoclub di Riola Sardo er questo gesto di generosità e sensibilità – ha detto il direttore dell'unità operativa di oncologia-ematologia del San Martino Luigi Curreli - Si tratta di un'altra donazione, dopo quelle ricevute nei mesi scorsi dalle associazioni Ail, l’Associazione italiana leucemie e Komunque Donne, che non solo ci gratifica per il lavoro che svolgiamo quotidianamente, ma soprattutto che permetterà ai nostri pazienti di praticare delle terapie impegnativ; cure che richiedono un lungo tempo, in un ambiente più confortevole e comodo». ( s. p. )

