Due podi d’un solo colore nei Campionati Zonali 

La vela sarda continua su più campi di regata a tenere impegnati tanti giovani atleti. Lo scorso fine settimana il Circolo Nautico Arzachena ha ospitato la seconda tappa del campionato zonale Techno 293 con 43 atleti provenienti dai tre circoli sardi che sono specializzati in questa classe. Tre prove per i più piccoli, con podio monocolore del Windsurfing club Cagliari (Marco Scarica, Alessia Madeddu e Bianca Sirena), quattro per la flotta Juniores U15/U17 Plus, la più numerosa, con Riccardo Poledrini primo davanti alla sorella Veronica (Wc Cagliari) e a Kristian Porcu (Club Nautico Arzachena).

Optimist

La terza tappa del campionato zonale Optimist organizzata dallo Yacht club Cagliari ha visto in mare 26 ragazzi tra i 7 e i 15 anni. Dopo sei prove, tripletta dello Yacht Club Porto Rotondo nella classifica Juniores con Riccardo Hai Gessa, Edo Giò Spano e Nicola Usai nell’ordine. Tra i pochi Cadetti, in gara vittoria di Alex Velez dello Yacht club Cannigione.

O’pen Skiff

Buoni i risultati conseguiti all’Euro Challenge O’pen Skiff e Aero ad Arco di Trento. Sui tanti sardi partecipanti spicca il secondo posto di Fabio Serra (Lega Navale Italiana sez. Sulcis) negli U12, negli U15 secondo posto per Gianluca Pilia (C.N. Arbatax), prima classificata nella classe Aero 5 Francesca Ramazzotti di Veliamoci e Elias Nonnis della L.N.I. di Cagliari, primo tra gli Aero 6.

