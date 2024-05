Due pitbull in fuga seminano il terrore 

È successo di nuovo: i due pitbull, lasciati troppo spesso incustoditi a Carbonia, hanno aggredito un cagnetto e terrorizzato la sua proprietaria che si è messa in salvo all’ultimo istante. È il sesto episodio e il rione fra via Veneto, Curiel e Dalmazia è esasperato: «Siamo ostaggi di quei cani».

L’attacco

I residenti della zona non ne possono più. La nuova aggressione è avvenuta tre sere fa e sempre a opera dei due pitbull già segnalati alle forze dell’ordine. Stavolta ne ha fatto le spese un cane di piccola taglia portato al guinzaglio dalla proprietaria, una commessa di 42 anni di Carbonia, nei pressi di via Curiel. Lo racconta il suo amico, Sergio Pira: «La ragazza ha rischiato l’aggressione e si è messa al sicuro in un giardino ma il suo cagnetto era già stato morsicato ed è servito un veterinario per le ferite». Nel rione è dilagante la paura per i due pitbull e l’indignazione per una situazione che sembra senza via d’uscita. «Non mando più i miei bambini a giocare sotto casa – dice Federica Zara, giova mamma che vive in via Dalmazia – troppo pericoloso»

I precedenti

L’allarme è in corso già da novembre 2023, quando un cagnetto era stato ucciso da un pitbull nella rotonda di via Ospedale e la sua proprietaria era rimasta ferita. Poi tre casi in febbraio nella zona in cui i pitbull (di proprietà di una ragazza che è già stata denunciata) girano spesso indisturbati. Quindi un episodio in aprile e chi l’ha vissuto, Manola Frau, aggredita lei e la sua cagnolina, conferma di portare ancora le ferite emotive: «Ho cambiato modo di vivere: quando devo portare la mia Maida a fare i bisogni o una passeggiata la carico in auto e la porto lontano, se devo scendere in strada o camminare vicino al palazzo scruto ogni angolo: inconcepibile che quei cani siano ancora in giro». Ugo Bulgarelli, speaker radiofonico, era stato preso di mira in febbraio: «Per tornare a casa faccio un giro largo ma da quelle parti non passo più: ho ancora davanti agli occhi l’immagine dei cani che mi si avventano: è un rione ostaggio della situazione e bisogna intervenire prima che ci scappi il morto». Negli stessi giorni le segnalazioni erano state fatte da Lorella Batzella (preso di mira il cane di una sua amica) e dall’avvocato Cinzia Cabras (riuscì a trascinare i suoi cagnetti in giardino un instante prima dell’arrivo dei pitbull).

Le autorità

Il giorno dell’aggressione al cane di Manola Frau le forze dell’ordine erano state a un passo dal sequestro dei cani, che i proprietari tengono in un alloggio da cui scappano, ma il Tribunale non aveva dato il nullaosta perché nel frattempo gli animali erano di nuovo in giardino e non si ravvedeva più il pericolo. Sinora inefficace un’ordinanza del sindaco: consente il prelievo dei cani solo se sono in giro. «I controlli nella zona sono intensi – replica il comandante della polizia locale Andrea Usai – ma è basilare che si segnalino all’istante gli episodi alle autorità competenti».

