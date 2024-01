Due pitbull aggrediscono un gatto, scatta la denuncia 

«Ciò che è successo al gatto è terribile, ma i cani da settimane sono in casa per evitare che succeda di nuovo. E nessuno dica che noi non teniamo ai nostri due pitbull, sono animali docili quando li portiamo a spasso, ma purtroppo erano scappati». A raccontarlo è Nicola Pirroni, 21enne, proprietario dei cani che, due settimane fa, hanno aggredito un gatto. Il micio è in gravi condizioni sotto le cure di un veterinario. I carabinieri ricostruiscono così i fatti accaduti: i due pitbull sarebbero fuggiti dalla casa dei legittimi proprietari e avrebbero cercato, prima, di attaccare dei cani di piccola taglia, per poi scagliarsi contro il gatto di una sansperatina che poi avrebbe chiamato i militari della stazione locale. I militari hanno richiesto la collaborazione del proprietario dei cani nonché della polizia Locale e del servizio veterinario dell’Asl di Cagliari.

La denuncia è scattata nei confronti del proprietario, Michele Pirroni, commerciante 47enne del luogo: dovrà rispondere di malgoverno e omessa custodia dei due animali. Ma a Michele Pirroni sono solo intestati i microchip dei cani, di cui invece si occupa il figlio Nicola: «Mi dispiace terribilmente per i fatti di quel giorno. Da tempo cercavamo di installare delle barriere capaci di trattenere i nostri pitbull, e in quel momento ci stavamo ancora attrezzando per la rete che ora monteremo. I cani sono disgraziatamente scappati e si sono avventati sul gatto. Sono forti e con impegno hanno aggirato la barriera».

