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Uta-Ortacesus.
05 settembre 2026 alle 01:13

Due piccole cantanti protagoniste al Cantagiro 

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Denise Mallus, 10 anni, in arte Dema, di Uta, e Sara Arzedi, 13 anni, di Ortacesus, oggi e domani sono le uniche sarde (categorie Baby e junior) che parteciperanno alla 64esima edizione del Cantagiro a Senigallia. Un concorso al quale hanno partecipato cantanti come Lucio Battisti, Gianni Morandi e altri grandi interpreti della musica italiana.

Le piccole artiste hanno mandato un video per la prima selezione e sono state ammesse. Così ora avranno la possibilità di cantare per la semifinale nazionale.

Faranno il tifo per loro anche i compagni di classe delle scuole elementari e medie.

La mamma Ernestina Laconi e il papà Nicola sono impiazienti di sentire cantare la figlia Sara (che già in passato ha vinto un altro contest) il pezzo “Rolling in the Deep” di Adele. Dema a sua volta proporrà un inedito e non vedono l’ora di ascoltarla dagli spalti la madre Sonia Meloni, il padre Bernardo (noto Nardo) e i tre fratellini. I genitori delle due piccole cantanti si dicono orgogliosi delle loro figlie, che da anni si allenano al canto e sperano di realizzare i loro sogni nel mondo artistico.

Ora l’obiettivo è ottenere un buon risultato al Cantagiro. Ma per i genitori l’importante, come sempre, è che le bambine si divertano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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