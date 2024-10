Due piante nel bosco per nascondere il corpo di Francesca 

Potrebbe essere chiesto il giudizio immediato per Igor Sollai, l’autotrasportatore di San Sperate accusato di avere ucciso la moglie, Francesca Deidda, e di averne nascosto il cadavere tra i monti di San Priamo, lungo l’Orientale Sarda, chiuso in un borsone da palestra. Per gli investigatori, la prova-regina della presunta responsabilità del 43enne di San Sperate arriverebbe da due piante di “viburno lucido”, un’essenza sempreverde che cresce velocemente e può raggiungere i cinque metri d’altezza, trovate proprio nel punto dove era nascosto il cadavere della moglie, svanita nel nulla il 10 maggio scorso.

Il rinvenimento

Quando lo scorso 18 luglio le ricerche della 42enne stavano per essere interrotte, nonostante ai margini della Statale 125 fossero stati ritrovati un beauty, un bite dentale e un accappatoio che gli inquirenti ritenevano essere riconducibile alla donna, i cani molecolari arrivati dalla Toscana hanno iniziato ad abbaiare davanti ad un cumulo di arbusti. I carabinieri hanno rovistato e scoperto un borsone da palestra che, all’interno, nascondeva il corpo di Francesca Deidda. In quello stesso punto, però, gli investigatori dell’Arma hanno anche trovato le due piante di “viburno lucido”, con tanto di zolla attaccata alle radici. Un ritrovamento casuale, a quanto pare, fatto da uno dei militari che ne ha tirato via una dal terreno per cercare di farsi strada tra la vegetazione.

L’intuizione

Ma proprio il fatto che quelle due piante non c’entrassero nulla con il resto della macchia mediterranea e che avessero ancora quella zolla attaccata ha spinto gli inquirenti a perlustrare l’intera zona attorno al punto dove era il corpo. Percorrendo un sentiero che costeggia una rete metallica, i carabinieri - coordinati dal pm Marco Cocco - hanno così trovato un anfratto che nascondeva dei bidoni (all’interno pare siano state trovate tracce d’acqua) e due vasi di plastica che sono subito apparsi compatibili con la zolla rimasta attaccata alle radici delle due piante di “viburno lucido”.

Gli accertamenti

Per la Procura gli indizi su cui si fonda l’accusa nei confronti di Igor Sollai sarebbero già di per sé pesanti: dalle tracce di sangue trovate nel divano di casa e l’imbottitura sostituita, agli spostamenti tracciati dal gps del furgone di lavoro, passando per le varie versioni date sulla sparizione della moglie e, in ultimo, il telefono della donna che funziona e manda messaggi ad amici e colleghe (senza mai nessuno che riesca a parlarci di persona) sino al giorno in cui lui viene informato della denuncia presentata dal fratello. Ma è con la scoperta di quelle due piante e dei vasi che gli investigatori ritengono di aver trovato la prova-regina. In quei vasi c’erano attaccati i codici a barre con i quali si è scoperto che si trattava proprio di due piante di “viburno lucido”, pagate circa 37 euro, e acquistate il 15 maggio nella rivendita di Leroy Merlin a Elmas. La carta di credito con cui sono state pagate è proprio quella di Igor Sollai. Non solo. Tracciando gli spostamenti del furgoncino aziendale (che aveva il gps) è poi stato scoperto che l’uomo si è recato il giorno dopo, il 16 maggio, nei pressi del ponte lungo la Statale 125.

Elemento importante

Un elemento – questo delle due piante – che è stato sottolineato anche dal Tribunale del Riesame quando nelle scorse settimane è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Uta per il 43enne, difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba. In cella dai primi di giugno, Igor Sollai continua comunque a professarsi del tutto estraneo a ogni contestazione.

