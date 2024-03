Due pescatori in difficoltà soccorsi dalla Capitaneria 

Due pescatori sportivi dell’Oristanese sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto mentre si trovavano in difficoltà sulla propria barca nel golfo di Oristano. I due hanno chiamato il Numero blu 1530 comunicando di essere alla deriva a causa di un’avaria del motore vicino al porticciolo turistico di Torregrande. Dalla Capitaneria è partita una motovedetta, gli operatori hanno appurato le buone condizioni dei due uomini (38 e 74 anni); nel frattempo l’unità navale specializzata nelle attività di ricerca e soccorso ha cominciato le operazioni. L’intervento si è rivelato non facile: la prima posizione comunicata non era corretta e solo grazie alla richiesta del personale di accendere un fuoco a mano a luce rossa è stato possibile identificare la barca in difficoltà. Individuata molto più distante, oltre le 3 miglia dal porticciolo. Le attività di soccorso si sono concluse a distanza di due ore, intorno alle 22. I pescatori sportivi, scossi per l’imprevisto, per fortuna non hanno avuto bisogno di cure sanitarie. «Fondamentale, per tutti gli utenti del mare, prevenire eventuali difficoltà durante la navigazione attraverso una preliminare verifica delle condizioni del mezzo nautico» ricorda il comandante della Capitaneria oristanese Federico Pucci, «e delle condizioni meteo marine, così come dei dispositivi di comunicazione».

