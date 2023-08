Due persone salvate dai bagnini di Plagemesu 

Due salvataggi dalle onde gonfiate dal maestrale in meno di un’ora nelle spiagge gonnesine. È stato un venerdì di super lavoro per i bagnini della Sosago in servizio a Plagemesu per il servizio integrato di salvamento che copre tutto il litorale. Nella spiaggia praticamente deserta e spazzata dal vento, subito dopo la pioggia del pomeriggio c’è chi non ha voluto rinunciare al bagno, nonostante le bandiere rosse e i diversi cartelli che avvisano del pericolo di forti correnti nei punti più critici per la balneazione. Intorno alle 17 di venerdì un ragazzo ha chiesto l’intervento dei bagnini della Sosago per suo padre, un turista tedesco di 51 anni, che tuffatosi per una nuotata in prossimità del curvone non riusciva più a tornare a riva. I bagnini sono intervenuti con la moto d’acqua e sono riusciti a trarre in salvo l’uomo.

Più complicata la situazione a Fontanamare circa un’ora dopo. Durante uno dei soliti giri di controllo con il quad lungo il litorale, i bagnini hanno notato due bagnanti in grande difficoltà: una in particolare si trovava a circa cinquanta metri dalla riva, stremata dalla corrente e dalle onde. I bagnini della Sosago sono riusciti a recuperare entrambe le bagnanti, portandole a riva sane e salve. Si trattava di due turiste tedesche. Due interventi in un’ora, durante una giornata di forte vento e condizioni metereologiche incerte, in cui sia il buon senso che le indicazioni per la balneazione sconsigliavano di entrare in acqua. L’intervento dei bagnini è stato provvidenziale ed ha scongiurato il peggio.

