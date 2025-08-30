Due perizie, ma tutte accusano il figlio 

L’alibi, gli orari e ora una perizia (dopo la consulenza tecnica della Procura) che accusa ancora una volta Claudio Gulisano, il figlio 44enne della coppia uccisa in via Ghibli il 4 dicembre scorso, ma con modalità diverse da quelle ipotizzate in precedenza.

L’accertamento affidato in incidente probatorio dalla gip Ermengarda Ferrarese al medico legale Rita Celli e al tossicologo Claudio Medana, dell’Università di Torino, sembra aggiungere ulteriore mistero all’inchiesta. Non più uccisi con veleni nel cibo ma uno strangolamento (per Marisa Dessì, di 82 anni) e un corpo a corpo con Luigi Gulisano, di 79, due ore più tardi, poi soffocato premendogli la faccia forse sul divano. Un solo accusato, in entrambi i casi: Claudio Gulisano, il loro figlio. Sul cui conto transitarono bonifici per ventimila euro fatti con lo smartphone del padre quando ormai - così dicono i medici legali - il 79enne era morto. E poi resta, pesantissima, la testimonianza di una vicina di casa; dice di aver visto Claudio Gulisano uscire dall’appartamento di via Ghibli il giorno dopo il duplice omicidio.

Il difensore del figlio

«Il mio assistito è in custodia cautelare per aver avvelenato i genitori: quella è l’accusa. Ora il perito del giudice offre una ricostruzione incompatibile con l’altra: fra sei mesi devo aspettarmene una terza?». Definire “scettico” l’avvocato Luigi Sanna, che difende il 44enne figlio della coppia uccisa al Quartiere del Sole, è riduttivo. A suo tempo il medico legale Roberto Demontis aveva concluso che Luigi Gulisano e Marisa Dessì fossero stati avvelenati con il nitrito di sodio che Claudio avrebbe aggiunto ad alcuni alimenti. Ora la perizia, affidata non più dalla Procura bensì dalla Gip nove mesi dopo e che rappresenta una vera e propria prova processuale, descrive tutto un altro delitto: il veleno in dosi ininfluenti, la donna colpita alla testa e poi strangolata forse con la sua sciarpa di lana e, dopo due ore, l’aggressione a Luigi Gulisano, che avrebbe lottato ma sarebbe stato soffocato dal figlio forse con un cuscino, oppure tenendogli la faccia premuta su una poltrona. Così si sono espressi Celli e Medana nella loro perizia.

Le contestazioni

«C’è un’unica certezza», sospira l’avvocato Sanna: «O ha sbagliato il medico legale Roberto Demontis, di cui ho grande stima ma un errore può sempre capitare, o ha sbagliato la perita. Però il mio cliente è in custodia cautelare da otto mesi per la ricostruzione offerta dalla consulenza tecnica di Demontis, ora smentita dalla perizia di Celli. E allora, su quali basi il figlio degli uccisi, Claudio Gulisano, è in carcere?». Lo chiederà alla stessa gip, l’avvocato Sanna, all’udienza in programma l’11 settembre: «In quella sede faremo le nostre contestazioni: vedremo come risponderanno il perito e la gip. La perizia afferma concetti ben precisi, incompatibili con quelli presenti nella relazione del medico legale incaricato dalla Procura. Quel che vorrei capire», tiene a precisare, «è se la perizia appena eseguita ha solide basi scientifiche o se subisce la suggestione, seppure involontaria, degli scenari tracciati dai carabinieri in sede d’indagine. Parrebbe essere cucita addosso al mio assistito, con tempi stimati e calcoli approssimativi che rendono più che plausibili le accuse nei suoi confronti».

La strategia

Il difensore sembra dunque voler contestare la «quasi sorprendente compatibilità» della perizia affidata dal Gip con i tempi indicati dai carabinieri nella ricostruzione del delitto. L’avvocato Sanna dubita di questa versione, ma l’accusa nei confronti del suo assistito è corroborata con altri elementi molto importanti, che la perizia medico-legale nemmeno sfiora. L’11 settembre, giorno dell’udienza dal gip, è dunque una data decisiva per l’inchiesta.

