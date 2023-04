Due percorsi  per gli amanti del trekking 

Oltre venti chilometri di percorsi per il trekking a Gonnosfanadiga. È questo il lavoro che impegna i dipendenti di Forestas già da qualche settimana. A partire dal parco di Perd'e Pibera sono due i sentieri sistemati e resi fruibili: si sonodato per circa dieci chilometri ognuno e raggiungono diversi punti panoramici. Il primo va da Perd'e' Pibera a Genna Spina, passando da 200 metri sul livello del mare a 900. L’altro va da Perd'e Pibera a Punta is Cabascetas e a Perda sa mesa, a 1.236 metri d’altitudine, la più alta della zona.

L'intervento di Forestas ha riguardato la pulizia dei percorsi e la risistemazione del battuto. A breve saranno installati dei cartelli che indicano il nome del percorso, la destinazione, la distanza e la difficoltà del percorso. Nel frattempo, per rendere fruibile i percorsi anche ai meno esperti, una serie di bandierine è stata dipinta lungo i tragitti. Alcuni cittadini hanno già potuto passeggiarvi. ( jo. ce.)

