Due pedoni travolti sulle strisce, cresce l’allarme 

È il terzo investimento in meno di 24 ore sulle strisce pedonali in città. Dopo l’incidente di martedì sera in via La Marmora, dove un ex vigile urbano è stato travolto da un’auto guidata da un uomo risultato con un tasso alcolemico ben tre volte superiore a quello consentito, ieri mattina, sempre in via La Marmora, è rimasto coinvolto un 74enne e nel primo pomeriggio, in via Don Bosco, si è verificato un nuovo episodio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione, un’auto si sarebbe fermata per consentire a un pedone di attraversare sulle strisce, ma è stata tamponata da un altro veicolo. A causa dell’urto, la prima vettura è stata spinta in avanti, investendo la persona che stava attraversando.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Fortunatamente, l’impatto non è stato violento e il pedone non avrebbe riportato ferite gravi. La settimana scorsa una studentessa era stata investita sulle strisce pedonali in viale Trieste mentre andava a scuola. Proprio ieri l’amministrazione comunale ha deciso di istituire due attraversamenti pedonali rialzati in via Trieste e via Funtana Buddia.

RIPRODUZIONE RISERVATA