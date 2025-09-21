Due pareggi nei derby di giornata 

Altro weekend di Coppa Divisione per le squadre sarde dei campionati nazionali. La seconda giornata ha visto due pareggi negli altrettanti derby disputati, risultati che tengono aperta la qualificazione ai trentaduesimi di finale per la terza e ultima giornata.

Al PalaBeethoven di Quartu il nuovo Città di Cagliari ha ben figurato contro il Quartu pareggiando 1-1 nel girone 40. A segno Ruzzu per i cagliaritani e Previdelli per i quartesi, che chiudono il mini girone a quota 4 punti. Nella prima giornata il Quartu aveva battuto 5-0 l’Elmas e ora dovrà attendere l’ultima sfida tra il Città di Cagliari e lo stesso Elmas, in programma sabato. Per il passaggio del turno sarà decisiva la differenza reti: i rossoblù dovranno provare a fare meglio del Quartu per il sorpasso in classifica.

È terminata in parità anche la sfida dell’altro girone, il 41, tra San Sebastiano e Villaspeciosa, disputata a Ussana. In gol per i padroni di casa Cadoni, Atzeni e Monetto. Gli ospiti erano andati due volte avanti con Lai e Garrido, mentre Pusceddu ha segnato il definitivo 3-3. Sabato il Villaspeciosa si giocherà il passaggio del turno in casa contro il Monastir, che nella prima giornata aveva battuto per 9-0 la San Sebastiano Ussana e che per vincere il girone avrà a disposizione due risultati su tre.

Anche i sardi di Serie A si sono resi protagonisti di queste prime gare di Coppa Divisione con Siddi e Podda che sono andati in gol nelle rispettive sfide con Ecocity Genzano e Meta Catania.

