VaiOnline
Allo Zoboli.
05 gennaio 2026 alle 00:04

Due pali, bel gioco e troppe occasioni sprecate Il Carbonia va a sbattere sul muro del Tortolì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia 1

Tortolì 1

Carbonia ( 4-3-1-2 ): Floris, Andrea Mastino (85’ Massoni), Fabio Mastino, Gurzeni, Barrenechea, Zazas, Hundt, Boi, Melis, Porcheddu, Pavone. In panchina Saiu, Carrus, Ollargiu, Ferralasco, Tatti, Serra, Carbonia, Coulibaly. Allenatore Mannu.

Tortolì ( 4-3-3 ): Doumboya, De Zan, Delpiccolo, Muggianu (27’ st Rarinca), Manconi (19’ st Scarpato), Aiana, Poli (6’ st Menseuez), Ferrareis, Loi, Sulis, Contu. In panchina Pili, Serra, Nieddu, Forense, Mascia, Tangianu Allenatore Giordano.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : st 6’ Melis, 34’ Menseuez.

Note : espulso F. Mastino; ammoniti Pavone, Zazas, Hundt, Melis, Boi, Aiana, Loi.

Carbonia. Sospinto dal grande entusiasmo per il 2-0 rifilato all’Ilvamaddalena alla fine del 2025, il Carbonia prende di petto il Tortolì, inizialmente sembra quasi strapazzarlo ma scaturisce un pareggio, 1-1, che soddisfa solo in parte le due formazioni. Dopo due insidie iniziali degli ospiti, Carbonia al 15’ molto vicino al gol con due pali clamorosi nella stessa azione: diagonale di Pavone che si stampa sul legno poi sulla ribattuta palo anche di Melis. Poi al 25’ il gol se lo divora Porcheddu: sorta di rigore in movimento e palla alta da circa 13-14 metri. Il vantaggio del Carbonia arriva a inizio ripresa: bel cross di Fabio Mastino e altrettanta bella girata di testa in tuffo di Lorenzo Melis. Lo svantaggio (più altre due palle velenose che potevano costare care agli ospiti) serve al Tortolì per scuotersi dal torpore, prendere le misure e approfittare delle poche situazioni concesse dai padroni di casa. Gli ospiti sfiorano il pari infatti con una conclusione alta ravvicinata di Aiana, quindi arrivano al pari con un colpo di tacco del neo entrato Menseuez al culmine di un’azione di contropiede in una fase in cui la difesa mineraria si è trovata scoperta per la proiezione in avanti di Hundt. Il Carbonia finisce in 10 per l’espulsione di Fabio Mastino e gara sotto controllo per entrambe le formazioni. Alla fine, solo un cambio per il Carbonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 