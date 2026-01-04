Due pali, bel gioco e troppe occasioni sprecate Il Carbonia va a sbattere sul muro del Tortolì 

Carbonia 1

Tortolì 1

Carbonia ( 4-3-1-2 ): Floris, Andrea Mastino (85’ Massoni), Fabio Mastino, Gurzeni, Barrenechea, Zazas, Hundt, Boi, Melis, Porcheddu, Pavone. In panchina Saiu, Carrus, Ollargiu, Ferralasco, Tatti, Serra, Carbonia, Coulibaly. Allenatore Mannu.

Tortolì ( 4-3-3 ): Doumboya, De Zan, Delpiccolo, Muggianu (27’ st Rarinca), Manconi (19’ st Scarpato), Aiana, Poli (6’ st Menseuez), Ferrareis, Loi, Sulis, Contu. In panchina Pili, Serra, Nieddu, Forense, Mascia, Tangianu Allenatore Giordano.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : st 6’ Melis, 34’ Menseuez.

Note : espulso F. Mastino; ammoniti Pavone, Zazas, Hundt, Melis, Boi, Aiana, Loi.

Carbonia. Sospinto dal grande entusiasmo per il 2-0 rifilato all’Ilvamaddalena alla fine del 2025, il Carbonia prende di petto il Tortolì, inizialmente sembra quasi strapazzarlo ma scaturisce un pareggio, 1-1, che soddisfa solo in parte le due formazioni. Dopo due insidie iniziali degli ospiti, Carbonia al 15’ molto vicino al gol con due pali clamorosi nella stessa azione: diagonale di Pavone che si stampa sul legno poi sulla ribattuta palo anche di Melis. Poi al 25’ il gol se lo divora Porcheddu: sorta di rigore in movimento e palla alta da circa 13-14 metri. Il vantaggio del Carbonia arriva a inizio ripresa: bel cross di Fabio Mastino e altrettanta bella girata di testa in tuffo di Lorenzo Melis. Lo svantaggio (più altre due palle velenose che potevano costare care agli ospiti) serve al Tortolì per scuotersi dal torpore, prendere le misure e approfittare delle poche situazioni concesse dai padroni di casa. Gli ospiti sfiorano il pari infatti con una conclusione alta ravvicinata di Aiana, quindi arrivano al pari con un colpo di tacco del neo entrato Menseuez al culmine di un’azione di contropiede in una fase in cui la difesa mineraria si è trovata scoperta per la proiezione in avanti di Hundt. Il Carbonia finisce in 10 per l’espulsione di Fabio Mastino e gara sotto controllo per entrambe le formazioni. Alla fine, solo un cambio per il Carbonia.

