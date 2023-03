Due paesi uniti nell’addio a Brau 

Ieri, a Gavoi, c’erano tutti: studenti, insegnanti, familiari e amici per l’ultimo saluto a Pietro Brau, vittima dell’incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio tra Mamoiada e Lodine. Il sagrato della chiesa parrocchiale di San Gavino si è rivelato fin troppo piccolo per contenere la marea umana giunta non solo dal paese, ma anche da Orune, paese natale di Brau, dalla Baronia, dove lui insegnava, e da altri angoli dell’Isola. Un affetto manifestato, già dalla scorsa sera nell’abitazione di famiglia, dove si è raccolto in poche ore un via vai silenzioso, unito da un senso di profonda tristezza e dolore.

La celebrazione

Nell’omelia, officiata dal parroco don Michele Casula, insieme ai sacerdoti Don Albino Sanna e Don Totoni Cosseddu (parente della vittima e sacerdote a Onanì e Lula) è stata ricordata la figura di Brau, stimato non solo nella comunità locale, dove era perfettamente integrato, ma in tutta la Provincia come ingegnere e docente. Partendo dalle letture del Vangelo, citando la morte di Gesù in Croce con la speranza della Risurrezione, don Casula ha raccontato dell’insegnamento cristiano più profondo, dove i legami vanno avanti oltre la morte, uniti dal comune filo dell’amore.

Gli studenti

Durante la funzione, è stata portata ai familiari la vicinanza spirituale di don Andrea Biancu, parroco di Orune, e l'abbraccio degli studenti dell’istituto agrario di Siniscola, distrutti dal dolore per la scomparsa del caro professore. Il senso di profonda fratellanza e amicizia, non si è fermato alla sola parrocchia, estendendosi poi al vicino cimitero, dove i familiari e la moglie Angela Soru hanno accolto le condoglianze fino a tarda sera.