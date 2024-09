Due paesi insieme per l’asilo nido 

Orani ha inaugurato ieri mattina l'asilo nido comunale che sarà gestito dalla cooperativa Raggio di sole onlus. Dicono dall'amministrazione comunale: «Con felicità ed entusiasmo, siamo lieti di annunciare che sono iniziate le attività dell’asilo nido di Orani. Assieme al Comune di Sarule abbiamo dato il benvenuto alle nuove operatrici della struttura e abbiamo visto i piccoli e le piccole ospiti entrare accompagnati dai genitori, con un po’ di timidezza che ha lasciato subito lo spazio alla curiosità: hanno iniziato a frugare tra i giochi colorati e a socializzare. L’apertura dell’asilo è un traguardo che ci rende orgogliosi perché è frutto di un impegno congiunto tra le amministrazioni di Orani e Sarule e di una intensa collaborazione con il segretario comunale e con gli uffici, nello specifico quello delle assistenti sociali che hanno lavorato insieme per mesi alla ricerca di soluzioni. Certi che questo servizio sarà un arricchimento importante per i nostri paesi, auguriamo buon lavoro alle addette e buona crescita ai bambini e alle bambine».

I progressi nel mondo della pubblica istruzione in questi piccoli centri sono frutto di un'intensa e forte collaborazione tra Orani, Sarule, Orotelli, Oniferi e Ottana, paesi uniti per il bene delle comunità. Con la riapertura della scuole riprendono anche tutte le attività a essa legate come le ludoteche, i servizi di trasporto e gli orari pomeridiani: l'intento è quello di agevolare le famiglie e garantire un migliore e sano stile di vita, evitando trasferte obbligate per poter studiare.

