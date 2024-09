Due paesi in festa per i cento anni di nonna Leurachlia  

A Samassi si festeggia la prima centenaria dell'anno. A casa di una delle due figlie, domenica si sono svolti i festeggiamenti per i cento anni di Leurachlia Figus, originaria di Turri e residente a Samassi. Insieme all’affetto dimostrato da parenti e amici, anche i due sindaci hanno voluto omaggiare l’anziana in questa importante ricorrenza. «Sono lieta di aver partecipato», dichiara Beatrice Muscas, sindaca di Samassi: «Queste ricorrenze ci ricordano che in Sardegna si vive bene e a lungo». Felice di aver partecipato anche Martino Picchedda, sindaco di Turri: «Auguro a tutti di vivere bene, a lungo e in salute come questa donna straordinaria».

«Mia madre è sempre stata una donna in gamba», racconta Maria Paola Orrù, una delle due figlie della festeggiata: «Conosciuta per la sua gentilezza e generosità, nonché per la sua attività commerciale, ha lavorato fino ai 70 anni e anche dopo si è sempre data da fare. Ha trascorso la maggior parte degli anni a Turri e solo da qualche anno vive con noi a Samassi. Ha vissuto la guerra e ha viaggiato molto. È stata anche la prima persona a portare la televisione a Turri: un simbolo di grande progresso. Ricordo di quando i cittadini bussavano alla nostra porta chiedendo di poter vedere con noi la tv». (l. d.)

