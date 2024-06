Due paesi in festa per i cento anni di nonna Gisa 

Alcuni nipoti sono arrivati appositamente da Forlì per unirsi agli oltre 50 tra parenti ed amici che domenica hanno salutato i 100 anni compiuti da Adalgisa Melas, nuova e unica centenaria di Villamassargia. Per lei un’allegra festicciola al parco Scarzella di Domusnovas ed una grande torta con 8 farfalle che gravitano intorno ad una più grande: «Rappresentano la mamma - spiega Donatella, l’autrice - e noi figli Antonello, Eugenio, Angioletta, Anna Rosa, io ed anche Maria, Gianni e Denise che non ci sono più. Mamma continua ad essere il centro di tutto». Ieri anche una seconda festa di compleanno per Adalgisa Melas (unica centenaria tra Villamassargia, Musei e Domusnovas) in una rsa domusnovese dov’è ospite da 3 anni. Ad omaggiarla anche le sindache di Villamassargia e Domusnovas: «Celebriamo con tanta gioia la signora Gisa, testimone di un secolo di storia e nostra unica centenaria», dice Debora Porrà. «Un doppio compleanno è uno splendido gesto d’amore per una mamma, lieta di avervi preso parte», aggiunge Isangela Mascia. Magliaia nota in tutto il Sulcis fino alla prematura scomparsa del marito, Adalgisa Melas non si è mai risposata. Ha viaggiato tanto e conservato l’hobby della lettura: «Con un libro in mano - svela la figlia Donatella - è capace di isolarsi da tutto e tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA