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Busachi.
22 settembre 2026 alle 00:31

Due paesi in festa per i 100 anni di nonna Peppa 

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Cento primavere per Maria Giuseppa Musinu lo scorso 19 settembre. Vedova di Antonio Maria Selis, la neocentenaria è originaria di Busachi. Da due anni è ospite della comunità integrata San Vincenzo di Tresnuraghes dove per tutti è “nonna Peppa”. Per l’importante traguardo è stata festeggiata dalle figlie, dai nipoti e pronipoti, dagli ospiti e da tutti gli operatori della Comunità che hanno reso l’evento indimenticabile.

Il paese di Tresnuraghes ha accolto con calore il traguardo raggiunto da Maria Giuseppa Musinu. Il parroco don Andrea Manca ha celebrato la messa e la vice-sindaca Gabriella Sanna ha portato i saluti dell’Amministrazione e un omaggio floreale; e ancora musica e danza con il coro polifonico Santa Cecilia e le ballerine del gruppo folcloristico.

A Busachi la casa di riposo è ancora chiusa perché è sempre in fase di ristrutturazione, eppure il centro del Barigadu si distingue per la presenza di anziani molto longevi: a Sofia Piras di 102 anni e Antonio Giuseppe Mandra di 101, si è aggiunta Maria Giuseppa Musinu che proprio tre giorni fa ha raggiunto l’importante traguardo.

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