Due oss da assumere La Uil contesta la Asl 

Le procedure di reclutamento di personale alla Asl non piacciono al sindacato. L’azienda cerca due assistenti sanitari per un progetto ad hoc da 30 mila euro relativo alla sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza nel presidio, gestito dal direttore Luigi Ferrai, per 8 mesi.

Modus operandi che fa storcere il naso alla Uil Fpl e alla segreteria regionale Aurelia Orecchioni. «Restiamo, per l’ennesima volta, sconcertati dalle modalità di reclutamento del personale da parte dei vertici aziendali. In questa azienda esistono lavoratori di serie A e gli altri non esistono proprio. Un mese fa sono stati mandati a casa per mancanza di fondi diversi operatori assunti tramite agenzia interinale. Subito dopo viene deliberato un progetto da 30 mila euro da destinare alla sorveglianza delle infezioni ospedaliere. L nostra azienda ha avuto per anni una équipe dedicata e mai presa in considerazione». La sindacalista invoca l’intervento intervento dell’assessore Bartolazzi per fare chiarezza. «Come per magia - insiste Orecchioni - si trovano 30 mila euro per un progetto specifico e si fa un bando mirato a 2 assistenti sanitari, ma se davvero abbiamo i posti in dotazione organica perché non fare una manifestazione aperta a quelli che vorrebbero avvicinarsi a casa? Che fine faranno questi lavoratori una volta terminati i fondi? Per l’ennesima volta ribadiamo la mancata trasparenza e lucidità dell’azienda. Da mesi attendiamo l’informativa sindacale che la Asl non invia e scopriamo tutto a delibere pubblicate».

