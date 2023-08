Due oristanesi nella Nazionale basket 

Sport oristanese presente ad un altro appuntamento internazionale di grande prestigio.

Anche quest’anno infatti nella Nazionale italiana di pallacanestro che prenderà parte ai campionati Europei per atlete e atleti con sindrome di Down, ci sarà un’importante rappresentanza dell’Atletico Apid Oristano, presieduto da Francesco Redaelli.

Alla manifestazione, che si svolgerà a Padova dal 4 al 10 settembre, faranno parte Davide Paulis (classe 1996), miglior realizzatore del Mondiale 2019 e dell’Europeo 2021, nonché del campionato italiano, e l’allenatore Mauro Dessì, di Villaurbana, tecnico della stessa compagine oristanese e vice coach del commissario della Nazionale, Giuliano Bufacchi.

«È per noi motivo di grande soddisfazione essere presenti anche a questa prestigiosa manifestazione - afferma il tecnico, Mauro Dessì - Una competizione che sta crescendo di anno in anno in qualità e numero di Nazioni presenti».

Prendere parte ad un evento con propri tesserati è la conferma del lavoro, non solo sportivo ma anche sociale, che svolge da anni l’Associazione persone down di Oristano guidata da Clara Doni. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA