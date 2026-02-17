Due ore di emozioni sulla mesitta 

Quando Graziano Pala è salito sulla mesitta sono le 11, prima dell’orario tradizionale. Ha lo sguardo verso il cielo, sembra preoccupato per il vento che nemmeno ieri ha abbandonato la città. Ma forse sta iniziando realmente a capire che a breve diventerà su Compindori, un ruolo atteso da trenta Sartiglie. E poi comincia la prima magia della giornata, due ore mezza di emozioni.

La vestizione per il gremio dei Falegnami inizia con fargli indossare la camicia bianca di lino. Le due massaiedde Alessandra Pala (figlia del capocorsa) e Alice Milia sono concentrate e non perdono tempo. In pochi minuti sistemano i fiocchi rosa e celesti, i colori del gremio di San Giuseppe, sotto l'attenta regia della massaia manna, Francesca Mugheddu. Intanto però tra il pubblico arrivato in massa nel cortile della scuola di via Solferino è festa. Dolcetti di mandorla per tutti da accompagnare con la vernaccia.

Graziano Pala indossa prima i pantaloni e poi la giacca di pelle chiusa da borchie d'argento a forma di cuore. Il volto del cavaliere inizia finalmente a rilassarsi. Fasce attorno al viso e poi il brindisi d'augurio con il suo majorale en cabo, Carlo Pisano. Alle 12.55 arriva la maschera. E ora davanti a tutti c'e su Componidori dei Falegnami. Il rito continua senza sosta. Il capocorsa è quasi pronto: il velo, il cilindro e poi la camelia cucita all'altezza del cuore.

Si alza in piedi, saluta prima il pubblico e poi si concede al suo destriero, Dipinto, un puro sangue inglese bardato di rosa e celeste. Lo accarezza e con eleganza su Componidori inizia la sua Sartiglia. ( s. p. )

