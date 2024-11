Due ore di blackout, disagi e lamentele 

È stato un mercoledì sera al buio per diversi cittadini di Monserrato, dopo un guasto alla rete di E-Distribuzione intorno alle 19. Il disservizio, proseguito per qualche ora, ha riguardato quasi un centinaio di utenze, localizzate principalmente nella zona nord della città.

Energia a sbalzi, compresa l’illuminazione pubblica, in numerose strade dell’area oltre via Caracalla e via Porto Botte: le vie Santa Cecilia, Tonara, San Fulgenzio, Clelia, Porto Conte, piazza Galba, le vie San Lorenzo, Sa Giara, piazza Teodosio, via Bruto, via Marco Furio Camillo, via Giustiniano, via Triario.

Inevitabili i disagi per gli abitanti, costretti ad arrangiarsi con torce e candele. C’è chi si è ritrovato bloccato in ascensore, altri erano preoccupati per le condizioni dei propri elettrodomestici, visti i continui sbalzi. Dopo gli interventi per risolvere il guasto, la società elettrica ha comunicato il ripristino della rete intorno alle 21.30.

