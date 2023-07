Due opere del Sartorio a rischio nel cimitero monumentale 

«Se chi di dovere non dovesse intervenire nell’immediato, due delle più importanti opere del Sartorio presenti nel cimitero monumentale rischiano di subire dei danni incalcolabili».

La denuncia arriva da Francesco Cherchi, iglesiente appassionato d’arte e che al cimitero cittadino ha dedicato un volume dal titolo “All’ombra dei cipressi”. Il destino ha voluto che sia proprio un cipresso (posizionato al centro dei due monumenti) a mettere a repentaglio l’incolumità delle opere: «Le sue radici hanno sollevato il terreno e di conseguenza la base delle creazioni del Sartorio. - spiega - Si tratta di beni pubblici dall’inestimabile valore e non posso accettare che la trascuratezza possa mettere a repentaglio la loro integrità. Frequento quest’area mattina e sera da 35 anni e purtroppo devo notare che l’interesse nei suoi confronti non sempre è all’altezza di quello che meriterebbe. Ho denunciato la situazione anche alla soprintendenza, nessuno ha mai mosso un dito e non ho ancora ottenuto delle risposte».

Risposte che ora arrivano dall’assessore all’Arredo urbano Francesco Melis: «Stiamo facendo eseguire lo studio per la valutazione della rimozione della pianta ed il conseguente riposizionamento delle due statue – spiega - Dal momento in cui ho ricevuto la delega all’Arredo urbano, mi sono attivato richiedendo l’intervento del settore Ambiente per capire come porre rimedio ad un problema che verrà presto risolto».

