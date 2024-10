Due operai volano dal ponteggio 

È uno dei cantieri più importanti del litorale gallurese aperti in questo momento e ieri mattina nel grande complesso di Poltu Quatu sono arrivati Carabinieri e Polizia locale di Arzachena, personale del 118 e gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia (Spresal). La task force è intervenuta dopo la segnalazione di un incidente in uno dei settori dove è in corso un vasta attività di riqualificazione. Due operai, il più giovane di cittadinanza marocchina, 38 anni, e il secondo, 54 anni, albanese, sono volati da un ponteggio mentre stavano predisponendo un macchinario. La caduta è avvenuta da un’altezza di quasi quattro metri. I primi soccorsi sono stati prestati dalle persone che si trovavano nel cantiere, ma le condizioni dei feriti hanno richiesto il supporto di personale medico. I due operai sono stati stabilizzati e poi trasferiti nell’ospedale di Olbia per tutti gli accertamenti del caso, le loro condizioni non sono gravi. Gli ispettori dello Spresal hanno chiuso l’area per le verifiche sulle condizioni del ponteggio, l’anomalia è la caduta simultanea dei due lavoratori. Non si può escludere anche una manovra sbagliata da parte delle stesse vittime. In ogni caso è partita una verifica ad ampio raggio sulle caratteristiche del ponteggio e sulla presenza di parapetti, ancoraggi e di tutte le misure di sicurezza. La Procura di Tempio ha aperto un indagine sull’incidente. Per lo Spresal ora il compito è quello di individuare l’impresa responsabile del settore dell’incidente.

Anno nero

Hassan Ben Bouzid, responsabile Fillea Cgil per il territorio di Olbia Tempio, ieri sera stava raccogliendo le prime informazioni sull’incidente di Poltu Quadu. La sua è una valutazione allarmata: «Un altro incidente in Gallura, purtroppo si aggiunge ad un elenco che è troppo lungo. Non conosciamo ancora la dinamica, ma siamo molto preoccupati per quella che, in generale, è una evidente sottovalutazione del rischio. Dal primo gennaio abbiamo avuto 44 incidenti in Gallura e quattro con decesso del lavoratore. Sul totale, 14 sono in edilizia. Abbiamo organizzato incontri a Olbia con lo Spresal ci sono i corsi per i lavoratori, ma questi numeri sono inaccettabili».

