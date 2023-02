Due operai vincono oltre 30 mila euro 

Appena due colonne con l’aggiunta del numero superstar. Spesa totale: tre euro. Pochi spiccioli che hanno consentito a due operai di Dolianova di vincere 31.278 euro al Superenalotto: «Uno di loro è venuto ieri in ricevitoria. Non sapeva di aver vinto - racconta Giulia Agus, dipendente del tabaccheria di corso Repubblica – quando ho passato la schedina al terminale ho capito subito che si trattava di una somma rilevante. In questo caso la macchina emette un biglietto con un codice vincente. Sono molto contenta per loro, sono entrambi padri di famiglia, persone perbene». I due hanno centrato un 4+stella.

È l’ennesima vincita realizzata nella ricevitoria di Marcello Putzu, tre mesi fa un altro fortunato scommettitore aveva indovinato 5 numeri al Superenalotto portandosi a casa 39.764 euro. Niente a che vedere con la vincita record del 2009 quando un anonimo giocatore si portò a casa un milione e duecentomila euro con una quaterna secca. (c. z.)

