Due officine per i super jet 

Manutenzione dei super jet Gulfstream G550 (gli “aerei spia”), corsi di formazione per 32 tecnici ex Meridiana, attività qualificate per conto dell’Aeronautica Militare e, in prospettiva, interventi anche per l’aviazione commerciale (aerei di linea): il polo manutentivo Atitech di Olbia sta prendendo corpo con interessanti novità. La Atitech (operatore internazionale delle manutenzioni con sede a Napoli) è stata selezionata da Geasar (la società che gestisce l’aeroporto di Olbia) come affidataria dei due hangar Avio 1 e 2, un tempo l’area delle manutenzioni di Meridiana. A luglio 2024 è stato firmato l’accordo strategico tra Atitech Spa e Alisarda Real Estate Srl, società interamente controllata da Geasar. L’azienda campana aveva annunciato l’assunzione progressiva di tecnici licenziati dopo la liquidazione della compagnia aerea sarda e ora sta mantenendo l’impegno.

I jet della Difesa

Una trentina di operatori specializzati stanno seguendo i corsi di Atitech, dopo l’assunzione a tempo indeterminato, anche per gli interventi sui jet Gulfstream. Il dato è interessante, perché proprio Atitech ha la commessa sulle manutenzioni dei Gulfstream G550 acquistati dalla Aeronautica militare italiana. Si parla di un Maintanance Support Centre italiano per i servizi a tutta la flotta Gulfstream che impegnerà circa 200 persone. Olbia sembra essere dentro questa operazione. I G550 Caew del 14° Stormo dell'Aeronautica Militare sono velivoli ad altissima tecnologia, vengono definiti “aerei spia”. Sono stati utilizzati per missioni di sorveglianza nel conflitto russo-ucraino.

Aerei extralusso

Ovviamente per Atitech gli hangar ex Meridiana restano lo spazio privilegiato del polo manutentivo dedicato ai jet privati. È ormai consolidato il rapporto dell’azienda con base operativa a Napoli (aeroporto di Capodichino) ed Excelsa Aviation, la società sarda che garantisce i servizi per l’aviazione privata al Costa Smeralda di Olbia. Ma ci potrebbero essere ulteriori positive novità, l’ambito operativo di Atitech in Sardegna potrebbe andare oltre i servizi per la clientela di lusso. Il discorso è legato agli ambiziosi progetti dell’operatore campano.

Nuovi clienti

L’azienda guidata dal manager Gianni Lettieri ha chiuso accordi con Legend Airlines e Turkish Airlines; i clienti del colosso delle manutenzioni sono più di un centinaio e stanno aumentando. Gianluca Langiu, delegato della Uil Trasporti, dice: «La speranza è che il polo manutentivo di Olbia possa diventare un punto di riferimento anche per l’aviazione commerciale. I tecnici ex Meridiana hanno competenze e brevetti che consentono gli interventi sugli aerei di linea. Le condizioni per ampliare le attività del polo manutentivo di Olbia ci sono».

