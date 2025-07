Due offerte valide per far ritornare l’elicottero antincendio 

Potrebbe arrivare entro agosto il tanto atteso elicottero leggero della flotta aerea regionale, destinato alla lotta contro gli incendi boschivi e alla copertura della sede vacante di Iglesias.

In questi giorni è infatti in corso la procedura negoziata per l’affidamento di due elicotteri: uno previsto per la base di Fenosu e l’altro destinato alla base di Iglesias. Non è ancora chiaro, tuttavia, quale sarà la sede definitiva dell’elicottero nel caso in cui l’assegnazione vada a buon fine: se verrà posizionato nel terreno acquisito a marzo dal Comune, accanto all’ex ostello della gioventù nei pressi della zona Ceramica, oppure se tornerà nella sua sede storica di Marganai. «La procedura è attualmente in corso – ha dichiarato Stefania Murranca, direttrice del Servizio antincendi e logistica del Corpo Forestale –. Sono state valutate le due offerte valide pervenute, ma siamo ancora nella fase preliminare dei controlli di legge. Auspichiamo di concludere le procedure di aggiudicazione entro luglio, così da completare la flotta aerea regionale con lo schieramento di due elicotteri nelle basi di Fenosu e Marganai». Lo scorso mese Simone Saiu, consigliere comunale di minoranza a Iglesias, ha presentato una mozione in merito: «Se vera, è un’ottima notizia – commenta -. La Regione, per Fenosu e Iglesias, ha inviato 11 inviti e solo due aziende elicotteristiche hanno partecipato. Questo dipende sempre dagli ingiustificabili ritardi che, oltre ai rischi per l’ambiente, comportano maggiori costi, dato che nelle procedure negoziate i prezzi lievitano, soprattutto se gli elicotteri rimasti in circolazione sono pochi. Speriamo non si ripeta più».

