Due obiettivi: Brescianini e Nicolussi 

Un nuovo centrocampista già questa settimana, ma da qui a fine mercato potrebbero essere due i colpi in mediana per il Cagliari. La sessione invernale si è aperta ufficialmente venerdì e in casa rossoblù la priorità indiscutibile è diventata il centrocampo, a maggior ragione dopo l’infortunio di Deiola tre giorni fa che ha ridotto all’osso un reparto già privo di Folorunsho.

I nomi su cui la società si sta muovendo sono due: Marco Brescianini dell’Atalanta e Hans Nicolussi Caviglia della Fiorentina. Il primo è ai margini coi bergamaschi: 11 presenze, mai da titolare, e dall’arrivo in panchina di Palladino due mesi fa ha giocato solo 8’ in A e 30’ in Coppa Italia (entrambi col Genoa). Anche sabato, contro la Roma, è rimasto a guardare. Il secondo fa parte della rivoluzione della Fiorentina, ma la trattativa è col Venezia proprietario del cartellino. Per lui si prova a chiudere con un prestito a 500mila euro e diritto di riscatto fra 4 e 5 milioni: va anche trovato l’incastro coi viola, che hanno un’opzione a 7 milioni ma potrebbero rimandarlo al Venezia già adesso.

Le priorità

Non sono operazioni semplici, anche perché su entrambi c’è concorrenza. E una è proprio la Fiorentina, che pensa a Brescianini per sostituire Nicolussi Caviglia. Ma le tante assenze in mezzo obbligano il Cagliari ad accelerare subito.L’obiettivo del ds Angelozzi è chiudere il primo colpo della sessione invernale in questi giorni: molto difficile, ma non impossibile, darlo a Pisacane in tempo per la trasferta di giovedì a Cremona, più facile che sia a disposizione del Cagliari da lunedì prossimo sul campo del Genoa.

Ci sarebbe poi un terzo nome, Niccolò Pisilli della Roma, ma è sfumato perché i giallorossi non aprono a un’opzione per il riscatto (solo prestito secco): il Cagliari, come ribadito nel prepartita col Milan dal presidente Giulini, vuole giocatori da tenere eventualmente anche oltre la fine della stagione.

Gli obiettivi

Una volta sistemata la questione centrocampo, almeno per quanto riguarda il primo acquisto, il Cagliari si sposterà in difesa. Anche qui con un nome spendibile in prospettiva futura e non solo da adesso a maggio.

Per questo motivo il rientro dal Como di Alberto Dossena, out da marzo 2025 per un grave infortunio al ginocchio e tornato in panchina nelle ultime due giornate, non è più così caldo.

Non ci sono trattative avanzate nel pacchetto arretrato, dove però qualcosa dovrà essere sistemato in un reparto nel quale molto spesso le gerarchie sono cambiate (dall’esplosione di Rodríguez al rilancio di Luperto, che prima di Natale sembrava ormai destinato all’uscita).

È invece meno prioritario l’attacco, che fino a un mese fa sembrava un colpo obbligato. Poi è stato Kılıçsoy, con prestazioni e gol, a cambiare tutto. Un nome era Valentín Carboni, proprietà Inter e poco utilizzato al Genoa, ma è fatta per il prestito al Racing in Argentina. Più lontano anche Maldini (Atalanta).

In discussione

Venerdì col Milan si è rivisto Zito Luvumbo: non in campo, visto che non ha giocato, ma in panchina. Di rientro dalla Coppa d’Africa, che per l’Angola si è chiusa subito con l’uscita alla fase a gironi, l’attaccante è rientrato a disposizione di Pisacane (e si è scaldato nella ripresa) ma è ormai una riserva.

Questa sessione potrebbe essere quella della sua partenza. Al momento però non si registrano affondi, con la Fiorentina che ha chiesto informazioni senza presentare un’offerta. Qualche sondaggio è arrivato dalla Francia, per esempio dal Tolosa, pure qui non troppo concreto.

Dovesse andare via Luvumbo, un innesto in attacco per sostituirlo sarebbe necessario. A fine dicembre si era parlato anche di possibilità in Serie B, ma prenderebbe in considerazione soltanto una big che – per il momento – non si è presentata dal Cagliari.

Le uscite

La prima operazione del mercato di gennaio del Cagliari ha riguardato una cessione, quella del portiere Boris Radunović che passa in prestito secco allo Spezia. Lo rimpiazza come riserva di Caprile, assieme a Ciocci, il rientro di Alen Sherri dal Frosinone: l’albanese ha giocato solo il 17 agosto in Coppa Italia col Monza, dove si era infortunato, e quando ha recuperato aveva perso il posto in favore di Palmisani.

Non è più in uscita Luca Mazzitelli, che rimarrà in rossoblù e avrà altro spazio nella seconda parte di stagione. Per gli altri, molto dipenderà dalle proposte in arrivo: al momento non ce ne sono per Marko Rog, che resta uno dei possibili partenti.

