Due nuovi ulivi nel “Giardino della Legalità” dedicati alle vittime del terrorismo rosso e nero 

Nel “Giardino della Legalità” del cortile del Liceo artistico e musicale Foiso Fois (sede di Pirri, in via Bixio) sono stati piantumati due ulivi in memoria di Guido Galli, giudice e docente universitario assassinato a Milano il 19 marzo 1980 da Prima Linea mentre entrava all’Università per tenere la sua lezione, e di Vittorio Occorsio, procuratore della Repubblica al Tribunale di Roma, che fu ucciso il 10 luglio 1976 dagli estremisti di Ordine Nuovo che non gli perdonarono la sua partecipazione al processo sulla strage di piazza Fontana.

A ognuno dei due alberi d'ulivo è stata legata con un fiocco una dedica con il nome e la foto di Galli e Occorsio. Gli ulivi sono stati piantati dagli studenti e dalle studentesse delle classi quarta B e quarta E del liceo e dai docenti referenti del progetto Barbara Ardau, Gabriele Saiu, Gian Luigi Pittau e Stefano Zorco. «Al convegno su Guido Galli, tenutosi a maggio nel Tribunale di Cagliari», dicono i docenti, «abbiamo ascoltato con grande emozione le parole della figlia Alessandra, che ha ricordato quei tragici momenti. Così, nel cortile del nostro istituto, pochi giorni fa abbiamo reso omaggio a lui e al magistrato Occorsio».

In precedenza, erano stati piantumati altri dieci ulivi dedicati ad altrettante vittime delle mafie: Emanuela Loi, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Bonifacio Tilocca, Rita Atria, Anna Nocera, Don Graziano Muntoni, Vito Schifani, Don Dino Puglisi e Domenico Gabriele detto “Dodò”. «Questo gesto significa anche ricordarli vivi, come ci hanno chiesto i familiari», proseguono i docenti, «le mafie hanno cercato di cancellarli per sempre, ma il nostro impegno riesce a farli rivivere».

