Due nuovi ponti a Sa Spendula, lavori sospesi per il maltempo 

Il ponte di Sa Spendula, a Villacidro, è stato abbattuto e le macerie lasciate sul posto hanno scatenato preoccupazione tra i cittadini, che hanno espresso il loro disappunto sui social. «Sa Spendula è uno dei nostri biglietti da visita più belli, speriamo che sia una situazione temporanea», è l’auspicio di Giuseppe Marras, professore e residente a Villacidro.

Il vice sindaco Dario Piras, però, assicura: «Il ponte è stato abbattuto perché è prevista la sostituzione». Il progetto prevede la costruzione di due nuovi ponti: «Ne verrà posizionato uno nella parte alta e uno nella parte bassa della zona», ha spiegato Piras.

Inizialmente, i lavori di sostituzione erano previsti per oggi, ma sono stati rinviati a causa delle condizioni meteorologiche avverse. «Ho ricevuto oggi la comunicazione del rinvio da parte di Marco Murgia, direttore dei lavori di Tecnolegno – sostiene Piras –. È necessario utilizzare gru di grandi dimensioni per posizionare le nuove strutture, e con le raffiche di vento previste per domani non è possibile operare in sicurezza».

Il vice sindaco ha inoltre espresso soddisfazione per l’intervento: «Finalmente, dopo anni, siamo riusciti a portare avanti questo progetto. I cittadini possono stare tranquilli: il ponte non è crollato, è stato appositamente abbattuto dalla ditta per poter installare le nuove strutture».

RIPRODUZIONE RISERVATA